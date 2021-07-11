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06:47 11 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Аргентина победила Бразилию в финале Кубка Америки

В субботу, 10 июля, сборная Аргентины по футболу победила Бразилию и выиграла Кубок Америки.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 22-ой минуте забил аргентинец Анхель Ди Мария.

Сборная Аргентины выиграла свой 15-й Кубок Америки. Победа стала первым достижением нападающего Лионеля Месси за сборную.

Это первый трофей Аргентины с 1993 года, когда она также выиграла Кубока Америки.

Месси с четырьмя голами и пятью результативными передачами стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.

Его признали лучшим игроком первенства.

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Тэги: футбол, Аргентина, Бразилия
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