Против ВСУ применили артиллерию и ПТРК

О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 11 июля.

Так, в районе Мироновского враг применял артиллерийские системы калибра 122-мм. А возле Водяного (возле Донецка) обстреливал позиции украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье противник дважды совершил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. В районе Широкино велся огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг вел стрельбу из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.

Недалеко от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

«Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения», – говорится в сообщении.

На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

По состоянию на утро воскресенья обстрелов не было.

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