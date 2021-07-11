В Крыму рекордный всплеск COVID-19

Всего в Крыму диагноз COVID-19 подтвержден у 51 тысячи человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли.

В аннексированном Крыму количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом COVID-19 впервые достигло 368. Это новый антирекорд с начала пандемии, сообщил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов в воскресенье, 11 июля.

«Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы», – рассказал Аксенов.

По его словам, за истекшие сутки всеми лабораториями обследовано 5675 человек.

Всего в Крыму диагноз COVID-19 подтвержден у 51 тысячи человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли, привиты 345 тысяч человек – около трети от планового показателя. В последние дни на полуострове ежедневно регистрируется более 350 новых случаев инфекции.

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