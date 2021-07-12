Джокович в третий раз подряд выиграл Уимблдон
Серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира, победив в воскресенье итальянца Маттео Берреттини в четырех сетах (6:7, 6:4, 6:4, 6:3).
34-летний Джокович выиграл Уимблдон в третий раз подряд, а в целом это его шестая победа на этом турнире.
Благодаря сегодняшнему триумфу серб, который уже более года занимает первое место в рейтинге ATP, догнал Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по количеству побед на турнирах Большого шлема – все трое имеют по двадцать.
На счету Джоковича также девять титулов Открытого чемпионата Австралии, три триумфы на US Open и два на Ролан-Гаррос.
Новости по теме
Серб Новак Джокович сенсационно уступил американцу Сэму Куэрри на Уимблдоне, лишившись возможности собрать «Большой шлем» в текущем сезоне.
Но если в прошлом году он обыграл Роджера Федерера в пяти сетах, то в этом управился за четыре. Матч продолжался 2 часа 55 минут. Счет в личном противостоянии сравнялся.
Новак Джокович в решающем матче переиграл Роджера Федерера. Сербский теннисист сумел прервать затянувшуюся серию неудач в финалах турниров серии Grand Slam.