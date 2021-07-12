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00:04 12 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Джокович в третий раз подряд выиграл Уимблдон

Серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира, победив в воскресенье итальянца Маттео Берреттини в четырех сетах (6:7, 6:4, 6:4, 6:3).

34-летний Джокович выиграл Уимблдон в третий раз подряд, а в целом это его шестая победа на этом турнире.

Благодаря сегодняшнему триумфу серб, который уже более года занимает первое место в рейтинге ATP, догнал Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по количеству побед на турнирах Большого шлема – все трое имеют по двадцать.

На счету Джоковича также девять титулов Открытого чемпионата Австралии, три триумфы на US Open и два на Ролан-Гаррос.

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Тэги: теннис, Новак Джокович, Уимблдон
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