Италия выиграла Евро-2020

Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1.

Хозяева поля ошарашили соперника уже на 3-й минуте, когда Шоу на дальней стойке замкнул навес от Кейна с правого фланга ударом в ближний угол.

На 35-й минуте счет едва не сравнял Кьеза, который мощно пробил из-за штрафной, но мяч просвистел мимо стойки.

Во втором тайме Италия еще сильнее прижала Англию к ее воротам, в результате чего Пикфорд дважды спасал свою команду от пропущенного мяча.

И все же, на 67-й минуте итальянцы сравняли счет, когда Бонуччи с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота англичан после суматохи в их штрафной, к которой привела подача с углового.

Несмотря на попытки Италии вырвать победу, основное время не выявило победителя. В овертайме они также были ближе к голу, но Пикфорд помешал Бернардески пробить по воротам.

В серии пенальти, которую со счетом 3:2 выиграла Италия, решающими оказались промахи Рашфорда, Санчо и Сака. Успех на турнире стал вторым для Италии на чемпионатах Европы после победы на первенстве 1968 года.

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