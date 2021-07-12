Миллиардер Брэнсон слетал в космос

Британский миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой из пяти человек в воскресенье, 11 июля, полетел в космос на ракетоплане Unity.

«Моя миссия заключается в том, чтобы превратить мечту о космических путешествиях в реальность – для моих внуков, для ваших внуков, для всех», – написал Брэнсон в Twitter.

На борту корабля были два пилота, Брэнсон и другие сотрудники его компании Virgin Galactic.

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