После финала Евро-2020 в Лондоне фанаты устроили беспорядки
В Лондоне полиция задержала 49 фанатов возле стадиона Уэмбли, где сборная Италия обыграла сборную Англии в финале Евро-2020.
В ходе задержаний пострадали 19 полицейских.
Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции у себя в Twitter.
Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью.
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Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью – 1:1.
УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу по итогам матча полуфинала Англия – Дания и оштрафовал Ассоциацию футбола Англии.
Матчи смогут посетить только болельщики стран, в которых они будут проходить. Такое решение было принято УЕФА и представителями 12 организаций, принимающих Евро-2020.