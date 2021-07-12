После финала Евро-2020 в Лондоне фанаты устроили беспорядки

В Лондоне полиция задержала 49 фанатов возле стадиона Уэмбли, где сборная Италия обыграла сборную Англии в финале Евро-2020.

В ходе задержаний пострадали 19 полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции у себя в Twitter.

Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью.

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