Роналду объявлен лучшим бомбардиром Евро-2020
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Чехии Патрик Шик забили по 5 голов.
Но Роналду опередил Патрика Шика по дополнительным показателям.
Роналду стал лучшим бомбардиром в связи с тем, что при равенстве голов для УЕФА приоритетом является количество голевых передач. У Криштиану – один ассист, у Шика – ни одного.
Также Роналду провел на поле 360 минут, а Шик – 404 минуты
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Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью – 1:1.
Пробить ворота датчан в основное время Англии не удалось, поэтому команды провели дополнительное время.
До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.