Роналду объявлен лучшим бомбардиром Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Чехии Патрик Шик забили по 5 голов.

Но Роналду опередил Патрика Шика по дополнительным показателям.

Роналду стал лучшим бомбардиром в связи с тем, что при равенстве голов для УЕФА приоритетом является количество голевых передач. У Криштиану – один ассист, у Шика – ни одного.

Также Роналду провел на поле 360 минут, а Шик – 404 минуты

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