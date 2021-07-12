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10:13 12 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине пройдут грозы и ливни

Грозы накроют большинство областей Украины. Местами ожидаются ливни, возможны град и шквалы.

На большей части Украины в понедельник, 12 июля, ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«Днем 12 июля в Украине, кроме северо-западной части, грозы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.

О ливнях и граде предупредила и синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

«Сегодня атмосфера смилостивится над нами и пошлет небесный бальзам. В Украине – локальные грозовые дожди, временами ливни, возможны град и шквалы», – сообщила синоптик.

В частности, по ее словам, сегодня дождь ожидается в столице: «Киевляне! Готовьте ведра и подставляйте ладони – будет дождь»,- написала она.

По данным Натальи Диденко, дожди, хотя и коротко, все же дадут немного свежести. При этом в целом жара пока остается в Украине.

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Тэги: гроза, погодные условия, ливен
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