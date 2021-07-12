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Главная » Украина » Политика
11:05 12 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент предлагает депутатам рассмотреть ряд законопроектов на внеочередном заседании во вторник.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой собрать внеочередное заседание парламента.

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Тэги: парламент, ВР, заседание
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