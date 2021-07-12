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12:00 12 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США зафиксирована самая высокая температура на Земле

На одной из территория страны столбик термометра до +54°C. В стране распространяются лесные пожары. Людей эвакуируют.

В США 11 июля зафиксировали одну из самых высоких температур на планете.  Рекорд был зафиксирован в Долине смерти – температура достигла +54°C. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54°C). Если этот показатель верифицируют, он побьет все рекорды, когда-либо зарегистрированных на Земле.

При этом, известно, что температура поверхностей была еще выше. Один из рейнджеров зафиксировал, что асфальт у Центра для посетителей прогрелся до 178 градусов по Фаренгейту (+81,1°C).

Изнуряющая жара в США охватила большую часть Северо-Запада страны. Метеорологи предупреждают об опасности жары, особенно детей и пожилых людей.

Кроме этого, жара спровоцировала крупные лесные пожары. В некоторые регионах введен режим ЧС.

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Тэги: США, аномальная жара, погодные условия, ЧС
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