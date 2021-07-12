МИД Беларуси: Граница для украинцев не закрыта

В Минске разъяснили свое решение о закрытии границы с Украиной – оно касается только борьбы с преступностью.

Белорусская граница не закрыта для украинских туристов, обычных граждан и бизнеса. Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей в интервью телеканалу RT в понедельник, 12 июля.

«Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни, а здесь от фактов никуда не уйти, я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ», – сказал он.

Макей подчеркнул, что закрытие границы «не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан».

«Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, – здесь мы будем принимать самые жесткие меры», – заявил он.

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