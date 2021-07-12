Антироссийские санкции ЕС продлены на полгода
Секторальные экономические санкции против России будут действовать до 31 января 2022 года.
Министры иностранных дел стран ЕС официально продлили на полгода секторальные экономические санкции против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в понедельник, 12 июля.
«Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, еще на шесть месяцев: до 31 января 2022 года», – говорится в документе.
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