Минздрав предоставил рейтинг регионов Украины по вакцинации
По темпам и охвату вакцинации от коронавируса лидирует Киев. В тройку входят Киевская и Полтавская области.
Глава Минздрава Виктор Ляшко в понедельник, 12 июля, опубликовал рейтинг регионов Украины по темпам и охвату вакцинации от коронавируса.
Согласно его данным, на первом месте находится Киев – 16335 введенных доз на 100 000 населения.
На втором месте – Полтавская область (13250), на третьем – Киевская область (13230).
«В целом сделано за неделю 563 тысяч прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации», – пишет Ляшко.
Новости по теме
Даже те украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, обязаны носить защитные маски.
В качестве превентивных мер Ляшко назвал увеличение темпов вакцинации и контроль на границе.
Благодаря улучшению эпидситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине планируют смягчить ограничения, но карантин продлят.