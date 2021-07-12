Минздрав предоставил рейтинг регионов Украины по вакцинации

По темпам и охвату вакцинации от коронавируса лидирует Киев. В тройку входят Киевская и Полтавская области.

Глава Минздрава Виктор Ляшко в понедельник, 12 июля, опубликовал рейтинг регионов Украины по темпам и охвату вакцинации от коронавируса.

Согласно его данным, на первом месте находится Киев – 16335 введенных доз на 100 000 населения.

На втором месте – Полтавская область (13250), на третьем – Киевская область (13230).

«В целом сделано за неделю 563 тысяч прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации», – пишет Ляшко.

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