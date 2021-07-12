Украина – беднейшая страна Европы – Путин
Российский президент в своей статье оценил экономическое состояние Украины сейчас и до Майдана.
Украина является беднейшей страной Европы, говорится в статье президента России Владимира Путина Об историческом единстве русских и украинцев, которая опубликована на сайте Кремля в понедельник, 12 июля.
«По данным МВФ, в 2019 году, еще до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас – беднейшая страна Европы», – говорится в статье.
При этом Путин отмечает, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система. «Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза», – говорится в статье.
По его словам, РФ и Украина – естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнеры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества. «Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран», – говорится в тексте статьи.
Также Путин пишет, что в 1991-2013 годах за счет низких цен на газ Украина сэкономила более 82 миллиардов долларов.
«В Киеве используют свою «политическую арифметику», но в 1991 – 2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», – пишет он.
Также он оценил состояние украинской промышленности.
«Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку», – говорится в тексте статьи.
«Получив такое наследие, лидеры Украины, объявляя о независимости, обещали, что украинская экономика станет одной из ведущих, а уровень жизни людей одним из самых высоких в Европе», – написал Путин.
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