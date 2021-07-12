Украина должна остаться транзитером газа – Меркель

Эта тема будет обсуждаться в ходе встречи канцлера Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом.

Берлин серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита природного газа после запуска российского газопровода Северный поток-2. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 12 июля.

«С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьезно к ней относимся. Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку«, – заявила она.

По мнению Меркель, Северный поток-2 не может быть заменой транзиту газа через Украину.

«Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа, даже после завершения строительства Северного потока-2″, – сказала канцлер.

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