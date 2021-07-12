Украина должна остаться транзитером газа – Меркель
Эта тема будет обсуждаться в ходе встречи канцлера Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом.
Берлин серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита природного газа после запуска российского газопровода Северный поток-2. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 12 июля.
«С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьезно к ней относимся. Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку«, – заявила она.
По мнению Меркель, Северный поток-2 не может быть заменой транзиту газа через Украину.
«Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа, даже после завершения строительства Северного потока-2″, – сказала канцлер.
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В Берлине заявляют, что завершение строительства Северного потока-2 не помешает сохранить газовый транзит через территорию Украины.
В Берлине заявили, что делают все возможное, чтобы запуск газопровода в обход Украины не ударил по стране.
Два кандидата на должность канцлера ФРГ выразили готовность отказаться от эксплуатации Севпотока-2 и еще один призвал не допустить завершения строительства.