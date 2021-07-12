НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:00 13 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина должна остаться транзитером газа – Меркель

Эта тема будет обсуждаться в ходе встречи канцлера Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом.

Берлин серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита природного газа после запуска российского газопровода Северный поток-2. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 12 июля.

«С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьезно к ней относимся. Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку«, – заявила она.

По мнению Меркель, Северный поток-2 не может быть заменой транзиту газа через Украину.

«Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа, даже после завершения строительства Северного потока-2″, – сказала канцлер.

Источник:
Тэги: Украина, Меркель, транзит газа, СП-2
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ФРГ намерена сохранить транзит газа через Украину

В Берлине заявляют, что завершение строительства Северного потока-2 не помешает сохранить газовый транзит через территорию Украины.

Украина не должна пострадать от запуска СП-2

В Берлине заявили, что делают все возможное, чтобы запуск газопровода в обход Украины не ударил по стране.

В Германии допустили отказ от СП-2 из-за Украины

Два кандидата на должность канцлера ФРГ выразили готовность отказаться от эксплуатации Севпотока-2 и еще один призвал не допустить завершения строительства.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com