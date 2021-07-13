Джеки Чан хочет вступить в Компартию Китая

Гонконгский киноактер Джеки Чан заявил о желании вступить в Коммунистическую партию Китая.

Как сообщает местный таблоид The Global Times, об этом он сказал на мероприятии для деятелей киноиндустрии в Пекине. На нем ведущие деятели китайского кино обсуждали ключевые положения речи председателя КНР Си Цзиньпина 1 июля по случаю столетия КПК.

Как заместитель руководителя Китайской киноассоциации Джеки Чан заявил, что гордится своим китайским происхождения и добавил, что хочет стать членом Компартии. «Я вижу величие КПК – она выполнит свои заявления и обещания не за сто лет, а всего за несколько десятилетий», – сказал Чан.

Он также заявил о своем увлечении успехами Восьмой армии Национально-революционной армии, которая контролировалась китайскими коммунистами, в войне с Японией.

Таблоид указывает, что, по мнению ряда китайских экспертов, подобное заявление свидетельствует об изменении отношения гонконгских элит к месту района в развитии страны и роли КПК в его управлении.

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