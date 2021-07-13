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01:55 13 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

УЕФА определил лучшего игрока Евро-2020

Герой послематчевых пенальти в финале Евро-2020 голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком турнира.

Стоит отметить, что итальянец – второй вратарь, который стал лучшим игроком европейского чемпионата. Ранее такой награды был удостоен датчанин Петер Шмейхель в 1992 году.

Напомним, сборная Италии повторила свой лучший результат в истории, во второй раз выиграл Евро.

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Тэги: футбол, Евро-2020
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