УЕФА определил лучшего игрока Евро-2020
Герой послематчевых пенальти в финале Евро-2020 голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком турнира.
Стоит отметить, что итальянец – второй вратарь, который стал лучшим игроком европейского чемпионата. Ранее такой награды был удостоен датчанин Петер Шмейхель в 1992 году.
Напомним, сборная Италии повторила свой лучший результат в истории, во второй раз выиграл Евро.
Новости по теме
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Чехии Патрик Шик забили по 5 голов.
Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью – 1:1.
Пробить ворота датчан в основное время Англии не удалось, поэтому команды провели дополнительное время.