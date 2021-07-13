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07:39 13 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден поддержал кубинцев, «выступающих за свободу»

Президент США Джо Байден в понедельник призвал власти Кубы прислушаться к требованиям людей и ответить на их запросы.

«Кубинцы требуют свободу от авторитарного режима, – заявил Джо Байден. – Мы призываем правительство Кубы воздержаться от насилия в его попытках заглушить голос кубинского народа».

В обнародованном ранее официальном заявлении говорится о том, что США поддерживают кубинцев, выступающих за свободу.

Многотысячные протесты, вызванные резким падением уровня жизни, дефицитом продуктов и товаров первой необходимости, повышением цен, неспособностью системы здравоохранения противостоять пандемии коронавируса, прошедшие в воскресенье во многих городах Кубы, вызвали особое внимание в США.

Во Флориде, где проживают миллионны иммигрантов из Кубы, состоялись демонстрации в поддержку протестующих.

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Тэги: Куба, протесты, Джо Байден
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