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03:13 13 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Росгвардии появятся казачьи подразделения

Президент России Владимир Путин поддержал создание «казачьих» подразделений в Росгвардии.

О поддержке президентом идеи включить казаков в состав Росгвардии на форуме «Казачье единство» в Нальчике сообщил бывший генеральный прокурор, а ныне полномочный представитель Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

С точки зрения государства «казаками» в России могут считаться члены внесенных в специальный реестр казачьих обществ.

Казачьи патрули на улицах некоторых российских городов, особенно на юге страны, давно стали привычными, как и участие казаков под прикрытием полиции в разгонах оппозиционных акций.

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Тэги: казаки, росгвардия
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