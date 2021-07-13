В Росгвардии появятся казачьи подразделения
Президент России Владимир Путин поддержал создание «казачьих» подразделений в Росгвардии.
О поддержке президентом идеи включить казаков в состав Росгвардии на форуме «Казачье единство» в Нальчике сообщил бывший генеральный прокурор, а ныне полномочный представитель Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
С точки зрения государства «казаками» в России могут считаться члены внесенных в специальный реестр казачьих обществ.
Казачьи патрули на улицах некоторых российских городов, особенно на юге страны, давно стали привычными, как и участие казаков под прикрытием полиции в разгонах оппозиционных акций.
Новости по теме
Также его имя упоминается в отчете правозащитной организации «КрымSОS», где Долуда был назван одним из лиц, ответственных за похищения крымских татар.
Росгвардия проводит проверку из-за суицида двух сотрудников в Ивановской и Вологодской областях.
«Свободу политзаключенным. Задержания были все незаконными», – говорит он. По мнению росгвардейца, «власть должна повернуться к народу».