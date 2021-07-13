Рада приняла закон о перезапуске ВККС
Парламент повторно проголосовал за законопроект, который ранее ветировал президент и вернул в Раду со своими правками.
Народные депутаты во вторник, 13 июля, приняли президентский законопроект №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Документ приняли с предложениями главы государства.
За соответствующий документ проголосовали 305 нардепов.
Член комитета по вопросам правовой политики Роман Бабий уточнил, что президент предоставил к законопроекту шесть предложений.
В законе предусмотрели, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.
В то же время из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе КК экспертов и специалистов. Убрали также положения о праве их доступа ко всем документам и информации, предоставляемой кандидатами. Однако на запрос члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.
Также были внесены изменения в положения о выполнении полномочий главой Высшего совета правосудия в процедурах формирования конкурсной комиссии – отправка обращений к субъектам формирования, подписание решения о формировании первого состава. Такие полномочия предоставили не только главы ВСП, но и исполняющему его обязанности (в случае отсутствия главы, как есть по состоянию на сейчас).
В то же время из документа исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения (так называемая «формула 2+2″).
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