Украина и ЕС подписали «сырьевое» соглашение

Украина и Евросоюз намерены развивать сотрудничество в сфере критического сырья и батарей.

Украина и Евросоюз подписали меморандум о партнерстве в сфере критического сырья и батарей. Об этом во вторник, 13 июля, в ходе конференции при участии вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы начинаем второе после энергетического партнерство Украины с ЕС в сырьевой сфере путем заключения меморандума, к которому прилагается дорожная карта. Мы также договорились о более амбициозной секторальной интеграции с ЕС. В частности, в рамках реализации обновленной промышленной стратегии ЕС, плана действий ЕК в отношении критически важного сырья и ряда других документов Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства», – сказал премьер.

Он уточнил, что конкретные действия будут наработаны до осени. «Это будут конкретные шаги по каждому направлению сырья, батарей, сотрудничества с инвесторами, заключение двух- или многосторонних соглашений», – сказал Шмыгаль.

По его словам, эффективное управление недрами и природными ресурсами позволит в ближайшие десять лет прибавить к ВВП Украины более 400 млрд евро.

В частности, на первом этапе в эту сферу могут привлечь 10 миллиардов евро инвестиций, говорит Шмыгаль.

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