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17:00 13 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США гидроэлектростанцию XIX века превратили в майнинг-ферму

ГЭС не приносит большой прибыли — практически все оборудование устаревшее.

Гидроэлектростанция в Механиквилле в штате Нью-Йорк была построена в 1897 году, она — одна из самых старых в стране. В 80-х ее в аренду взяла компания Albany Engineering, пишет Techspot.

ГЭС не приносит большой прибыли — практически все оборудование устаревшее. Энергию вырабатывают семь оригинальных турбин общей мощностью всего около пяти мегаватт.

Электричество удается продать только по три цента за киловатт-час. Поэтому Albany Engineering решила майнить и зарабатывать в три раза больше.

Глава компании Джим Беша купил подержанные серверы и направил часть мощности ГЭС на добычу криптовалюты.

«Это лучший вид майнинга биткоинов, потому что мы используем возобновляемые источники энергии», — заявил Беша.

Он не доверяет криптовалюте, поэтому еженедельно обналичивает заработок. Беша не рассматривает биткоины как долгосрочную инвестицию. Майнинг для него — просто возможность держаться на плаву, пишет Times Union.

Чтобы сберечь старинную ГЭС, Albany Engineering добивается для нее охранного статуса. Станцию могут внести в реестр как памятник инженерной мысли.

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Тэги: майнинг-ферма, Гидроэлектростанция в Механиквилле
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