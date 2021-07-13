Украина увеличила инвестпривлекательность

Существенно улучшились настроения топ-менеджеров. В Минэкономики работают над механизмом сопровождения инвесторов.

В 2021 году индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос с 2,4 до 2,84. Об этом со ссылкой на результаты исследования Европейской бизнес ассоциации сообщает Минэкономики во вторник, 13 июля.

Исследования показали и существенное улучшение настроений топ-менеджеров компаний, входящих в ассоциацию, – 32% опрошенных считают, что инвестиционный климат улучшили за последние полгода.

В свою очередь первый замминистра экономики Владимир Гринюк подчеркнул важность запуска механизма сопровождения инвесторов согласно закону об «инвестнянях». По его словам, сейчас Минэкономики разработало почти всю подзаконную нормативно-правовую базу для запуска. Также министерство продолжает работу по реализации закона об индустриальных парках.

«Сейчас Минэкономики и профильный комитет парламента готовят комплексные изменения к законодательству, направленные на создание дополнительных стимулов для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков», – заявили в министерстве.

«По состоянию на сегодня в Реестр уже включены 50 индустриальных парков. Однако только в 25 из них определены управляющие компании, а у 8 есть участники. Мы должны создать сеть индустриальных парков, существующую не только на бумаге», – подчеркнул Гринюк.

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