Под Одессой вертолет разрушил кэмпинг

Из-за потока воздуха палатки были разбросаны, а один из зонтов пробил шатер и чуть не покалечил женщину и ее ребенка.

Под Одессой снесло кемпинг при заходе на посадку вертолета.

Кемпинг под Одессой снесло вертолетом при заходе на посадку. Из-за потока воздуха палатки сравнялись с землей, а один из зонтов пробил шатер и чуть не покалечил женщину и ее ребенка.

Вертолет принадлежит одесскому бизнесмену, которого так отвозят на курорт.

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