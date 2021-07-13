Под Одессой вертолет разрушил кэмпинг
Из-за потока воздуха палатки были разбросаны, а один из зонтов пробил шатер и чуть не покалечил женщину и ее ребенка.
Под Одессой снесло кемпинг при заходе на посадку вертолета.
Кемпинг под Одессой снесло вертолетом при заходе на посадку. Из-за потока воздуха палатки сравнялись с землей, а один из зонтов пробил шатер и чуть не покалечил женщину и ее ребенка.
Вертолет принадлежит одесскому бизнесмену, которого так отвозят на курорт.
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