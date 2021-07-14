Рада ликвидировала Укроборонпром

Госконцерн намерены реформировать в течение года, создав на его базе два крупных холдинга.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 13 июля, 256 голосами приняла закон об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса. Закон предусматривает преобразование госконцерна Укроборонпром в акционерное общество, а входящих в его состав предприятий – в хозяйственные общества. В рамках трансформации создадут два крупных холдинга: Оборонительные системы Украины, которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

В законе прописано, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые согласно закону могут быть приватизированы, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа (госконтрактов по оборонным закупкам) и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передавать Фонду государственного имущества для приватизации.

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