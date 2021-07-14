Президент МОК перепутал японцев с китайцами

Томас Бах во время встречи с главой оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хасимото перепутал японцев с китайцами.

«МОК с вами в одной лодке. Мы плывем с вами в одном направлении из всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех: для спортсменов, для членов делегаций и, что самое важное, для китайских людей… японских граждан», – цитирует Баха «Спорт-Экспресс».

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования пройдут без зрителей.

Добавим, что следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине 2022 года.

Тэги: китайцы, японцы, МОК, Олимпиада в Токио