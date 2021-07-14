Президент МОК перепутал японцев с китайцами
Томас Бах во время встречи с главой оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хасимото перепутал японцев с китайцами.
«МОК с вами в одной лодке. Мы плывем с вами в одном направлении из всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех: для спортсменов, для членов делегаций и, что самое важное, для китайских людей… японских граждан», – цитирует Баха «Спорт-Экспресс».
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования пройдут без зрителей.
Добавим, что следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине 2022 года.
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Такое беспрецедентное решение принято сегодня на онлайн-конференции оргкомитета Игр-2020, представителей МОК и городских властей Токио.
Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного агентством Kyodo и телеканалом Tokyo MX.
Курьез произошел, когда президент решил выразить соболезнования родным и близким десяти японцев, погибших в результате атаки террористов в Алжире в январе 2013 года. Переводяик сразу исправил оговорку президента.