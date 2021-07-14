Американского рэпера расстреляли во время прямой трансляции в Instagram

21-летний Зераила Дижон Ривьера сидел в автомобиле и говорил с другом через интернет. В это время неизвестный подошел к окну и несколько раз выстрелил.

Убийца скрылся с места преступления. Однако все это попало на видео.

«Ривьера был «случайной мишенью», поскольку в то время в районе разгорелась стрельба. В то же время они не исключают, что рэпер был членом банды», – отмечают в полиции.

Есть версия, что «причиной стрельбы могла стать информация, что рэпер якобы проявил неуважение или, по другим данным, осквернил памятник Нипси Хассли – другого рэпера из Лос-Анджелеса, которого застрелили в марте 2019 года».

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