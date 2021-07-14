НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
03:30 14 Июля 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Американского рэпера расстреляли во время прямой трансляции в Instagram

21-летний Зераила Дижон Ривьера сидел в автомобиле и говорил с другом через интернет. В это время неизвестный подошел к окну и несколько раз выстрелил.

Убийца скрылся с места преступления. Однако все это попало на видео.

«Ривьера был «случайной мишенью», поскольку в то время в районе разгорелась стрельба. В то же время они не исключают, что рэпер был членом банды», – отмечают в полиции.

Есть версия, что «причиной стрельбы могла стать информация, что рэпер якобы проявил неуважение или, по другим данным, осквернил памятник Нипси Хассли – другого рэпера из Лос-Анджелеса, которого застрелили в марте 2019 года».

Источник:
Тэги: рэпер, Instagram
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Российский рэпер Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) подал иск к Службе безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину.

Российский рэпер признан угрозой нацбезопасности Украины

Российский репер Моргенштерн (Алишер Валеев) внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Роналду стал первым в мире по числу подписчиков в Instagram

По этому показателю его обходит пока только официальный аккаунт самой соцсети, на которую подписано 382 млн пользователей.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Суши и роллы с доставкой в Запорожье – обзор ресторанов

07:34  Украина

В Иране легализировали сервис для знакомств

06:53  Мир

Украинская прыгунья выиграла этап Бриллиантовой лиги

05:39  Украина

В США рекордная за 13 лет инфляция

04:36  Мир

Американского рэпера расстреляли во время прямой трансляции в Instagram

03:30  Мир

Ярмоленко номинирован на звание автора лучшего гола на Евро-2020

02:26  Украина

Министр финансов Украины надеется получить транш МВФ

01:23  Украина

Президент МОК перепутал японцев с китайцами

00:20  Мир

Глава МВД Аваков подал в отставку

21:00  Украина

За самую скандальную рукопись маркиза де Сада французский бизнесмен пожертвовал 4,55 млн евро

20:44  Мир

СБУ задержали агента российской разведки

20:00  Украина

Рада провалила легализацию медицинского каннабиса

19:50  Украина

Под Одессой вертолет разрушил кэмпинг

19:00  Украина

Украина увеличила инвестпривлекательность

18:30  Украина

Украина нуждается в гарантиях безопасности из-за СП-2

18:00  Украина

В США гидроэлектростанцию XIX века превратили в майнинг-ферму

17:00  Мир

Шмыгаль не считает эмбарго РФ торговой войной

16:00  Украина

Новости | NetGameSlots.com