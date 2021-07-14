Украинская прыгунья выиграла этап Бриллиантовой лиги

Марина Бех-Романчук завоевала золотую награду на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде.

Если в начале июля в Осло Бех-Романчук сделала пять заступов и без результата заняла последнее место, но сейчас уже во второй попытке у нее были 6,65 м, которые в пятой попытки она улучшила до 6,77 м, что позволило ей с первого места пробиться в финал. Туда также пробились лидер сезона Малайка Михамбо из Германии (6,62 м в лучшей попытке) и Фатима Диаме из Испании (6,67 м).

По правилам, в финале у каждой из трех финалисток есть только одна попытка. Диапе прыгнула на 6,46 м, Михамбо показала лучший свой прыжок дня на 6,65 м, но Бех-Романчук прыгнула еще дальше – 6,67 м принесли ей золото.

Следующими соревнованиями для Бех-Романчук станет Олимпиада в Токио, которая начнется уже 23 июля.

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