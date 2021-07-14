Пенсионеры МВД пытаются прорваться в Раду

Митингующих пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи.

В Киеве сегодня, 14 июля, во время митинга пенсионеров силовых структур, участники акции пытаются прорваться в Раду. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

«Ветераны силовых структур прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков», – говорится в сообщении.

Сообщается, что пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи. Они хотят пересмотра пенсий.

Пенсионеры МВД пытаются прорвать кордон правоохранителей, но пока безуспешно. Полиция применяет газ.

После неудавшегося прорыва в Раду ветераны МВД перекрыли проезжую часть по улице Грушевского.

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