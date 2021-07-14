НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:30 14 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пенсионеры МВД пытаются прорваться в Раду

Митингующих пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи.

В Киеве сегодня, 14 июля, во время митинга пенсионеров силовых структур, участники акции пытаются прорваться в Раду. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

«Ветераны силовых структур прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков», – говорится в сообщении.

Сообщается, что пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия. Ветераны скандируют фамилию Разумкова и требуют встречи. Они хотят пересмотра пенсий.

Пенсионеры МВД пытаются прорвать кордон правоохранителей, но пока безуспешно. Полиция применяет газ.

После неудавшегося прорыва в Раду ветераны МВД перекрыли проезжую часть по улице Грушевского.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, МВД, митинг, пенсионері
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Дмитрий Григорьевич Некрасов: Украину ждет новый виток деспотии

Историк Дмитрий Некрасов считает, что чрезмерное превознесение реформ Ивана Грозного в России имеет отголоски и в современных попытках реформирования СБУ и МВД.

Под Верховной Радой происходят стычки между «евробляхерами» и полицией

Активисты попытались перекрыть улицу Грушевского, полиция им помешала, что привело к потасовке с участием сотни человек.

Штурм Верховной Рады не удался

У здания Верховной Рады Украины начались столкновения силовиков с митингующими, есть пострадавшие/

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com