Путин рассказал о транзите газа через Украину

Зеленский заявил о том, что гарантией безопасности Украины на случай запуска Северного потока-2 должно стать стабильное газоснабжение на 10-15 лет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о будущем контракте на транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток-2″. Как он подчеркнул, Россия будет придерживаться своих обязательств. Об этом во вторник, 13 июля, он заявил в интервью на News24 Russia.

По его словам, «Газпром» подписал контракт на пять лет на прокачку российского газа через территорию Украины. И, «несмотря на некоторые сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет их выполнять».

Украинская власть опасается, что Москва откажется от контракта газа через Украину после запуска «Северного потока-2″, который должен соединить Россию и Германию в обход украинской территории. В «Нафтогазе» заявляли, что транзит российского газа сдерживает Россию от эскалации агрессии против Украины.

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