Десятки тысяч долларов наличкой. Нацполиция изъяла «черную кассу» медиа-вымогателя Сергея Куюна

В ходе обысков в офисе консалтинговой группы «А-95», которой руководит Сергей Куюн, сотрудники правоохранительных органов изъяли технику и выявили свыше 100 тыс. долл. наличными.

Об этом сообщает telegram-канал Адвокат Права со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Напомним, Национальная полиция 13 июля провела в офисе компании 5 обысков. По сообщению самого Сергея Куюна, правоохранители также пришли в его квартиру в Киеве. Группе инкриминируют оптимизацию 2,1 млн грн НДС. «Как в частном порядке сообщают следователи, выявили $104 тысячи, хотя «А-95» официально занимается консалтингом, который, естественно, такие суммы нала просто не предусматривает. В том числе, порядка 3 тыс. евро и 100 тыс. грн», — пишет telegram-канал.

Деятельность Сергея Куюна в последнее время привлекла внимание многих СМИ. Его называют медиа-вымогателем и не раз уличали в уклонении от уплаты налогов и черных пиар-кампаниях против сетей АЗС – конкурентов группы ОККО.

«За свои теневые пиар-услуги получает миллионы от «Галнафтогаза» (владеет ОККО) и подконтрольной ему Нефтегазовой Ассоциации Украины. Любимый прием Куюна — голословно обвинять «вражеские» сети АЗС в продаже бодяги и уклонении от уплаты налогов. Интересно получается: главный «выкрыватель» схем внезапно погорел на налоговых махинациях. Ждем адекватного расследования», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая журналисты программы «Особливий погляд» на 5 канале опубликовали расследование о псевдоэкспертной деятельности Сергея Куюна и его фирмы «А-95». Как установили расследователи, ОККО состоит в картельном сговоре с WOG и SOCAR — вместе эти сети искусственно завышают розничные цены на топливо и получают до 11 грн маржи с каждого проданного литра, в то время как как другим АЗС для работы и развития достаточно 3,5 грн. Чтобы не потерять клиентом ОККО, по данным журналистов, наняла Сергея Куюна для медиа-атак на недорогой сегмент АЗС. Так в СМИ появились многочисленные ничем не подкрепленные данные о продаже контрафактного топлива, уклонении от уплаты налогов и тд.

Согласно налоговой отчетности, в 2019 году на счета компании Куюна «А-95» компании поступило 4,2 млн грн, из которых 1,4 млн перечислил Концерн Галнафтогаз (владеет брендом ОККО). В 2020 году общая сумма поступлений составила 4,6 млн грн, от Галнафтогаза — почти 1,3 млн гривен. Еще один большой спонсор Куюна — связанная с собственниками Галнафтогаза Нефтегазовая ассоциация Украины, которая платит по меньшей мере 400 тыс. грн ежемесячно на счет ЧП Куюн.