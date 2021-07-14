ЕС разрешил въезд туристам из Украины

С 15 июля в ЕС намерены снять ограничения на въезд из Украины, Молдовы, Армении и Азербайджана.

В ЕС включили Украину в список стран, въезд из которых разрешен, сообщает в среду, 14 июля, журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС», – пишет журналист.

По его словам, список должен быть официально обновлен 15 июля.

«Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем», – добавил Йозвяк.

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