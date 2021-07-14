КСУ признал конституционным языковой закон

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного признан конституционным.

Конституционный суд признал конституционным языковый закон, принятый в 2019 году. Об этом в среду, 14 июля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

«Только что Конституционный суд принял решение, которым признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – сказали в суде.

Полный текст решения будет опубликован в четверг.

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