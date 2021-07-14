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18:30 14 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада приняла закон о долгах на газовом рынке

Законопроект предусматривает реструктуризацию долгов облгазов, облгаззбытов и водоканалов.

Верховная Рада на заседании в среду, 14 июля, 303 голосами приняла закон №3508-д о реструктуризации задолженности за газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго.

Документом также регулируются долги облгазов и облгаззбытов, предусмотрена реструктуризация долгов водоканалов.

Согласно закону, регулировать задолженность будут путем: взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета, реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях, списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, при условии погашения тела долга.

Документ переносит расчетную дату с 1 июля 2016 на 1 июня 2021 года.

Законом продлен предельный срок реструктуризации задолженности.

Предусмотрены одинаковые условия для урегулирования пени/штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства.

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Тэги: Верховная Рада, долги, газовый рынок
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