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19:22 14 Июля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На стенах домов в Будапеште создали муралы, очищающие воздух

Художники используют специальную фотокаталитическую краску.

В Будапеште стрит-арт художники рисуют на стенах домов деревья, которые помогают горожанам дышать — почти как настоящие. Созданные командой Neopaint Works муралы очищают воздух, сообщает Euronews.

Художники используют специальную фотокаталитическую краску. Содержащиеся в ней пигменты активизируются под воздействием солнечных лучей — поглощают из воздуха вредные вещества и превращают их в безопасные нитраты.

Площадь мурала на фото ниже — 500 квадратных метров. По словам главы Neopaint Works Барнабаса Янковица, экологический эффект от него такой же, как от 500 деревьев.

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Тэги: мурал в будапеште, экомурал
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