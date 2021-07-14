Топливо подорожало почти на 20% за полгода

С начала года стоимость бензина, дизтоплива и автогаза выросла на 3-4 гривны. В прошлом году топливо дешевело.

За первые шесть месяцев 2021 года цены на бензин в Украине выросли почти на 20%, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, по сравнению с декабрем 2020 года в июне бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 гривен за литр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельное топливо – на 14,8% до 27,6 гривен.

Еще больше подорожал автогаз – на 23,8% до 15,7 гривен за литр.

При этом в прошлом году цены на бензин в Украине снизились на 11-12%.