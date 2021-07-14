G7 поддержала закон о Высшем совете правосудия

Страны Запада готовы поддержать перезагрузку ВСП и предоставить «высококачественных международных экспертов».

Послы стран Большой семерки приветствуют принятие Верховной Радой закона, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия. Об этом сообщило Британское председательство в группе послов в Twitter в среду, 14 июля.

«Послы G7 приветствовали принятие закона 5068, который закладывает основы для всесторонней реформы Высшего совета правосудия (ВСП). Послы поздравили правительство Украины, парламентариев и гражданское общество, которые сделали это возможным», – отмечается в сообщении.

Послы подчеркнули готовность членов G7 поддержать перезагрузку ВСП, в том числе путем предоставления «высококачественных международных экспертов».

«Мы продолжаем помогать Украине осуществлять судебную реформу, которая улучшает качество правосудия для всех украинцев», – отметили дипломаты.

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