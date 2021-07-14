Вакцину Pfizer привозят с нарушениями

Около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине с нарушением правил транспортировки, утверждает глава Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко

Регионы Украины получают американскую вакцину производства Pfizer с грубыми нарушениями условий хранения. Об этом сообщает Страна .

Издание утверждает, что получило соответствующее видео от главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко. А ему предоставили запись коллеги из Гослекслужбы.

«На кадрах распаковывают контейнер с вакцинами, который прибыл в Харьков. На записи видно, что вакцина Pfizer поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. А внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в длительный период времени. При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме – от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию», – говорится в сообщении.

Теперь чиновники из МОЗ, Гослекслужбы и управления фармаконадзора Госэкспертного центра будут разбираться, кто виноват в нарушениях условий транспортировки вакцины. Что делать с испорченной партией, по словам Кравченко, еще не решили.

Он отметил, что такое нарушение холодовой цепи при транспортировке вакцины Pfizer – не единичное явление в разных регионах Украины.

«В регионах жалуются, что около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине в таких условиях, с нарушением правил транспортировки. Удалось снять пока только это одно видео из Харькова, но оно подтверждает, что была нарушена холодовая цепь. Нет спецконтейнера, холодовых элементов, и по самой вакцине видно, что она прибыла размороженной», – объяснил Сергей Кравченко.

Он подчеркнул, что препарат Pfizer должен поступать замороженным при ультранизких температурах, потом вакцина размораживается, разводится с помощью растворителя, и только после этого используется.

«На видео видно, что трекер в контейнере зафиксировал температуру 12,6 градусов, и при такой температуре вакцина транспортировалась длительное время. Это говорит о том, что холодовая цепь нарушена. Вакцина должна быть утилизирована», – сказал глава Национальной медицинской палаты Украины.

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