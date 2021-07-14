Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора
Судья должен явиться в ОГП в пятницу для вручения подозрения по уголовному делу о госизмене от 30 октября прошлого года.
Судью Александра Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора, чтобы вручить сообщение о подозрении, написал его адвокат Ростислав Кравец в Facebook.
«В 21:55 доставили повестку. <…> На завтра вызывают для вручения нового подозрения», – говорится в сообщении.
Согласно документу, Тупицкого вызывают в Генпрокуратуру на пятницу 16 июля в рамках уголовного дела от 30 октября 2020 года о государственной измене.
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