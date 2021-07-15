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01:17 15 Июля 2021 0 Комментарии
На острове Сицилия вновь началось извержение вулкана Этна
Облако пепла, образовавшееся в результате извержения, было видно на высоте в шесть километров вблизи Катании.
Также было зафиксировано извержение лавы.
В то же время власть не закрывала авиапространство над аэропортом сицилийского города.
В феврале уже произошло извержение вулкана Этна. Из-за облака пепла и дыма приостановил работу аэропорт Катании.
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Тэги: вулкан Этна
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