На острове Сицилия вновь началось извержение вулкана Этна

Облако пепла, образовавшееся в результате извержения, было видно на высоте в шесть километров вблизи Катании.

Также было зафиксировано извержение лавы.

В то же время власть не закрывала авиапространство над аэропортом сицилийского города.

В феврале уже произошло извержение вулкана Этна. Из-за облака пепла и дыма приостановил работу аэропорт Катании.

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