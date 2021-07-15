Президент Бразилии госпитализирован с непрекращающейся икотой

Жаиру Болсонару был госпитализирован с болью в кишечнике и непрекращающейся икотой. Вероятно, ему предстоит срочная операция.

Болсонару сообщил, что его на протяжении нескольких дней мучает непрекращающаяся икота после того, как он перенес установку двух имплантов на зубах.

Решение о госпитализации приняла команда медиков администрации президента для того, чтобы «выяснить причины икоты».

Главу государства перевезут из столичного госпиталя в город Сан-Паулу для дополнительного обследования и возможной операции.

Доктор «диагностировал непроходимость кишечника и принял решение перевезти его в Сан-Паулу, где будет проведено дополнительное обследование, чтобы определить необходимость проведения экстренной операции», уточнила пресс-служба президента.

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