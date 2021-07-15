Президент Бразилии госпитализирован с непрекращающейся икотой
Жаиру Болсонару был госпитализирован с болью в кишечнике и непрекращающейся икотой. Вероятно, ему предстоит срочная операция.
Болсонару сообщил, что его на протяжении нескольких дней мучает непрекращающаяся икота после того, как он перенес установку двух имплантов на зубах.
Решение о госпитализации приняла команда медиков администрации президента для того, чтобы «выяснить причины икоты».
Главу государства перевезут из столичного госпиталя в город Сан-Паулу для дополнительного обследования и возможной операции.
Доктор «диагностировал непроходимость кишечника и принял решение перевезти его в Сан-Паулу, где будет проведено дополнительное обследование, чтобы определить необходимость проведения экстренной операции», уточнила пресс-служба президента.
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Жаир Болсонару заявил, что излечился от коронавирусной болезни, которую у него обнаружили в начале июля.
65-летний Жаир Болсонару, который постоянно преуменьшал угрозу коронавируса, получил положительный результат теста.
В противном случае Жаиру Болсонару грозит штраф в 2 тысячи реалов. С начала эпидемии в Бразилии вирус был обнаружен у более чем миллиона человек.