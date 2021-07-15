Как играть в старую добрую игру «Морской бой 2″ от Бет Бум
Известная букмекерская контора Бет Бум – это уникальный букмекер, который предлагает клиентам ставки на спорт, а также огромное количество игр. Одна из самых популярных – “Морской бой 2”
Известная букмекерская контора Бет Бум – это уникальный букмекер, который предлагает своим клиентам ставки на спорт, а также огромное количество увлекательных игр. Одна из самых популярных – “Морской бой 2”. Это усовершенствованная версия полюбившейся игры. Букмекер внес некоторые коррективы в старую версию, о них мы поговорим далее.
Основные правила игры
Наверное, все знают, что такое морской бой. Еще в школе ученики развлекали себя на переменах, попадая в корабль противника. В БК Бинго Бум суть игры осталась прежней. Ваша задача – это истребить наибольшее количество кораблей своего соперника. Разумеется, изначально вам нужно ознакомиться с основными правилами.
Итак, для начала игры вам следует зарегистрироваться в Бинго Бум. Речь идет о легальном букмекере, чья деятельность считается в России законной. Вы должны заполнить анкету на сайте, пройти верификацию документов. После этого вас ждет следующий этап – регистрация и проверка документов для ЦУПИС. Напомним, данная компания работает через ЦУПИС на базе КИВИ Банка. Вам нужно открыть и полностью верифицировать кошелек QIWI.
Играть в “Морской бой 2” вы сможете после пополнения баланса. Сделать это можно в ППС или на сайте. Далее вам нужно оплатить билет. Его стоимость – 250, 500, 1000, 2000, 3000 рублей. Выберите нужный билет и кликните “Оплатить”. После этого можете приступать к игре! Ее главная цель – это потопить корабли, которые отмечены на билете.
Как играть в «Морской бой 2″ от Bingo Boom
Играть очень просто. Ознакомьтесь с билетом. На нем вы видите комбинации чисел или корабли: один четырехпалубный корабль, два трехпалубных и три двухпалубных. Внешне билет напоминает всем известную детскую игру, когда корабли рисовали от руки. Если до десятого хода включительно вам повезет и совпадут 4 числа из игрового билета, то есть, вы потопите четырехпалубный корабль, то Джекпот ваш. Есть и другие этапы.
“Корабли”. Продолжительность – с 1 по 45 ход. Вам нужно потопить определенные комбинации кораблей. Например – 2 двухпалубника.
Флот. Начинается с 11 хода, длится до 70-го хода. Цель – потопить корабли (16 палуб).
Бонус-Флот. Дополнительный этап, продолжительность – с 11 по 70 ход. Номера кораблей должны совпасть с номерами шаров за исключением одной палубы (15 из 16).
Как вы видите, “Морской бой” от БК Бинго Бум – это интересная игра для любителей азарта, которая позволит весело провести время и выиграть деньги. Не забывайте, что это своего рода лотерея, не относитесь к подобному досугу сильно серьезно.
Как получить свой выигрыш
Вам нужно посетить ближайшее отделения компании в том случае, если вы приобрели билеты в режиме оффлайн. Покажите кассиру паспорт и получите свои деньги наличным расчетом. Помните, сделать это нужно на протяжении двух месяцев после выигрыша!
Если вы играете на сайте, то получить деньги можно с помощью электронного кошелька, карты банка, а также мобильных операторов. Выбирайте удобный для себя способ.
Кстати, на сайте про Bingo Boom вы можете детально ознакомиться со всеми правилами. Зайдите в раздел “Игры” на странице слева вверху. Незарегистрированные пользователи также могут просмотреть особенности игры, используя демо-версию.
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