Минздрав сообщил, как избежать введение локдауна

Необходимость в жестком карантине будет ниже, если вакцинируют не менее 80% граждан старше 60 лет.

Осенью в Украине могут снова ужесточить карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, но этого можно избежать. Что именно поможет предотвратить введение локдауна рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

«И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам – родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни», – сказал он.

По словам министра, если в Украине люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.

«Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы-это люди старшего и пожилого возраста», – отметил Ляшко.

Также он рассказал, как Минздрав готовится к распространению в Украине штамма коронавируса Дельта.