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12:00 15 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав сообщил, как избежать введение локдауна

Необходимость в жестком карантине будет ниже, если вакцинируют не менее 80% граждан старше 60 лет.

Осенью в Украине могут снова ужесточить карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, но этого можно избежать. Что именно поможет предотвратить введение локдауна рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

«И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам – родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни», – сказал он.

По словам министра, если в Украине люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.

«Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы-это люди старшего и пожилого возраста», – отметил Ляшко.

Также он рассказал, как Минздрав готовится к распространению в Украине штамма коронавируса Дельта.

«Отдельно поставлена задача главному государственному санитарному врачу, отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно дельта-штамм. Это будет дополнительное наше исследование, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец – это дельта или не дельта», – отметил Ляшко.

Также на пунктах пропуска через границу проводят дополнительное тестирование даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа.

«Это для тех, кто прибывает из Индии, Португалии, Великобритании и Российской Федерации. Далее есть несколько стратегий, над ними продолжает работать группа во главе с главным государственным санитарным врачом, они предложат варианты», – сообщил он.

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Тэги: Минздрав, ляшко, вакцинация, covid-19, локдаун
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