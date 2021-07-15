Минздрав сообщил, как избежать введение локдауна
Необходимость в жестком карантине будет ниже, если вакцинируют не менее 80% граждан старше 60 лет.
Осенью в Украине могут снова ужесточить карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, но этого можно избежать. Что именно поможет предотвратить введение локдауна рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.
«И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам – родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни», – сказал он.
По словам министра, если в Украине люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.
«Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы-это люди старшего и пожилого возраста», – отметил Ляшко.
Также он рассказал, как Минздрав готовится к распространению в Украине штамма коронавируса Дельта.
«Отдельно поставлена задача главному государственному санитарному врачу, отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно дельта-штамм. Это будет дополнительное наше исследование, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец – это дельта или не дельта», – отметил Ляшко.
Также на пунктах пропуска через границу проводят дополнительное тестирование даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа.
«Это для тех, кто прибывает из Индии, Португалии, Великобритании и Российской Федерации. Далее есть несколько стратегий, над ними продолжает работать группа во главе с главным государственным санитарным врачом, они предложат варианты», – сообщил он.
Новости по теме
Даже те украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, обязаны носить защитные маски.
Осенью количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией может значительно вырасти из-за штамма Дельта.
В качестве превентивных мер Ляшко назвал увеличение темпов вакцинации и контроль на границе.