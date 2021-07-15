Кто Вы, полковник Чапичадзе?

Выходя утром на работу из своей квартиры, обнаружил на ручке входной двери примотанную скотчем флешку. Просмотрел на работе содержимое — две фотографии и две фамилии – Чапичадзе и Поярков. Стало интересно – проанализировали интернет. Стало еще интереснее! Оказалось, что Чапичадзе Игорь Юзович серьезно собирается баллотироваться на первые руководящие посты во вновь созданном Бюро экономической безопасности Украины. Просмотрели просторы интернета, пообщались с работниками правоохранительных органов, коллегами Чапичадзе и Пояркова и вылез довольно большой объем фактов, после изучения которых можно точно и с уверенностью назвать Чапичадзе Игоря Юзовича подпольным миллионером Александром Ивановичем Корейко из книги «Золотой теленок», а Пояркова Дениса Витальевича – его верным оруженосцем – то-ли Санчо – Пансой, то-ли Шурой Балагановым из той – же замечательной книги.

Итак по порядку – в 1972 году в простой семье Чапичадзе Юзы Федоровича, выходца из грузинского села Тузи и Чапичадзе Лидии Ивановны в городе Мариуполе родился мальчик, которого назвали Игорь. Родители не роскошествовали, уровень жизни был не особо выдающийся и Игорь Юзович с детства решил воплотить в жизнь прекрасную идею – стать миллионером. Желание похвальное, даже замечательное. Но каждый идет к миллиону своим путем – кто-то занимается бизнесом, кто-то организует производство, но наш герой, как говорил один из классиков – «пошел другим путем». Получив высшее образование Игорь Юзович решил заработать миллион действительно «иным путем» — одев погоны. Устроившись в налоговую службу Харьковской области Игорь Юзович немного осмотрелся и развернул широкую и бурную деятельность по зарабатыванию первого миллиона. Учитывая то, что наш герой стезю в налоговой службе выбрал следственного характера, то в его компетенции было – либо «возбудить» либо «отказать». Возбудить, естественно не свое руководство, а уголовное дело в отношении коммерсанта, предпринимателя, предприятия и иных более или менее вкусных объектов. В это время Чапичадзе И.Ю. попадает в поле зрения и в дальнейшем в орбиту Бежанова А.М., первого заместителя начальника ГУ ДФС в Харьковской области и начальника оперативного управления Марехина С.А. В теме и в доле присутствовал и судья Ленинского районного суда г. Харькова Бондаренко В.В., работавший безотказно, близкая дружеская связь Чапичадзе И.Ю., через которого последний реализовывал свои служебно-финансовые проекты. С этого момента маленький финансовый ручеек начинает превращаться в более сильный финансовый поток. Это радостное событие Чапичадзе отмечает приобретением квартир – одной на ул. Пушкинский въезд, в элитном тихом районе города Харькова, второй – попроще, по ул. Чеботарской. Как довесок Игорь Юзович приобрел также и маленький капитальный гаражик.

Как отмечало Управление внутренней безопасности налоговой службы в Харьковской области в одном из своих документов – «фигурант обеспечивает координацию следователей и ориентирует оперативные подразделения ДФС на фальсификацию материалов уголовных дел, которые в дальнейшем используются для вымогательства неправомерной выгоды или подмены субъектов уголовных дел…».

Кроме этого, некоторые источники, отмечали некоторую нечистоплотность Игоря Юзовича в деле торговли материалами НСРД, по контролируемым им уголовным делам. Почему то материалы данных НСРД всплывали именно у конкурентов лиц, в отношении которых эти НСРД и проводились. Ну это так, слухи… Может быть с целью опорочить чистое и незапятнанное имя Чапичадзе И.Ю.

Но нужно расти, нужно работать над собой – над должностью, званием, финансовым положением. Следующая ступенька нашего героя – город-герой Киев. В Киеве, являясь начальником 3-го отдела СУФР ДФС ГУ Миндоходов в г. Киеве Игорь Юзович также не теряет времени. Но, кроме обычного обдиралова коммерсантов, наш герой пытается и выходит на более высокие уровни зарабатывания денег преступным путем. Из материалов журналистского расследования: «Бывший начальник третьего отдела СУФР ДФС ГУ Миндоходов в г. Киеве И. Чапичадзе, работая в период с 27.01.2012 по 01.06.2013 с использованием своего служебного положения способствовал преступной организации Сергея Курченко в изъятии и уничтожении первичных документов об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В частности установлено, что в период с 12.07.2012 по февраль 2014 г.г. Чапичадзе И.Ю. планомерно изымались все первичные документы Южной, Хмельницкой, Иванов-Франковской, Житомирской, Луганской, Кировоградской, Черниговская, Черкасской, Харьковской, Киевской областной таможен, которые касались ввоза нефтепродуктов, подконтрольными Курченко фиктивными предприятиями. На основании 8 заведомо поддельных постановлений Чапичадзе И.Ю. от 12.07.2012 оперативным подразделением ГФС были проведены выемки документов предприятий Курченко С.В. с указанных таможен за период с 2009 по 2012 гг. При этом изъятые документы Чапичадзе не передавал следователю и не обеспечивал их сохранность в рамках уголовного производства и приобщении к материалам. Благодаря принятым прокуратурой Одесской области мерам по розыску изъятых Чапичадзе документов, в феврале 2017 в хозяйственном помещения столовой (!!!) здания СУ ДФС в Киеве была обнаружена часть изъятых документов, однако часть данных документов уже была уничтожена. Изъятие оставшихся документов позволило прокуратуре провести судебно-экономическую экспертизу, заключением которой была установлена сумма ущерба, нанесенного государству которая составила 2,1 млрд грн. Дабы нас не заподозрили в обмане приведем пару – тройку выдержек уголовного дела в отношении Чапичадзе И.Ю. — из «Ухвалы» Киевского районного суда г. Одессы от 30.01.2020 г. (Справа № 947/1653/20\. Провадження № 1-кс/947/890/20. Судья Чаплицкий В.В.):

— «Досудовим розслідуванням встановлено, що Чапiчадзе I.Ю. , перебуваючи в період з 12.07.2012 по 01.06.2013 на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві та в період з 01.06.2013 по 12.02.2014 на посаді начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, своїми умисними діями, які виразились у вилученні та отриманні на підставі запитів органу слідства з митних органів України, первинної документації щодо ввозу на митну територію України підприємствами, підконтрольними членам злочинної організації ОСОБА_2 (Курченко) , нафтопродуктів та щодо їх фіктивного вивозу з митної території України, за відсутності будь-якого зв`язку щодо причетності цих підприємств до розслідуваних ним злочинів, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах злочинної організації, з метою отримання неправомірної вигоди її учасниками, сприяв учасникам злочинної організації, створеної з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, в укритті їх злочинної діяльності та можливості уникнути їм кримінальної відповідальності за вчинені злочини, за наступних обставин».

— «Приблизно на початку літа 2012 року, більш точна дата розслідуванням не встановлена, Чапiчадзе I.Ю., діючи умисно, всупереч інтересам служби, бажаючи своїми діями сприяти з невстановлених слідством особистих мотивів членам злочинної організації ОСОБА_2 (Курченко) в укритті їх злочинних дій, діючи таким чином в інтересах злочинної організації, з метою отримання неправомірної вигоди її учасниками, вирішив з використанням свого службового становища вилучати документи, що вказують на незаконну діяльність злочинної організації ОСОБА_2 (Курченко), у кримінальних провадженнях, що розслідувалися ним, але предметом доказування у яких не була діяльність підконтрольних ОСОБА_2 (Курченко) підприємств. Вилучені документи Чапiчадзе I.Ю. планував приховувати у непристосованих для зберігання документів службових приміщеннях ГУ ДПС у м. Києві, у подальшому ГУ Міндоходів у м. Києві»;

— «Розуміючи, що для доказування та розслідування кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), необхідне обов`язкове встановлення судовою економічною експертизою суми спричинених збитків, а також проведення технічних та почеркознавчих експертиз, для яких необхідні оригінали первинних документів, Чапiчадзе I.Ю., протягом 2012 — 2014 років з метою заздалегідь не обіцяного сприяння членам злочинної організації ОСОБА_2 (Курченко) в укритті їх протиправної діяльності, регулярно здійснював вилучення та витребування з митних органів первинних документів підприємств, які мали відношення до цієї діяльності». (https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87353910). Да, да, да! Это все именно о нем – о герое нашего сюжета Чапичадзе Игоре Юзовиче.

В то время Игорь Юзович очень плотно дружил с Начальником следствия ДФС Вадимом Мельником и Южаниной Ниной Петровной. Южанина является народным депутатом Украины 8-го и 9-го созывов от Блока Петра Порошенко и Европейской солидарности соответственно. Дружба Чапичадзе и Южаниной вызывает много вопросов, ведь как человек из окружения Петра Порошенко, бывшего президента Украины, может быть связан с бандитом и коррупционером? Неужели и пятый президент принимал непосредственное участие в схемах и имел прямой интерес к действиям Игоря Чапичадзе?

Удивляет! Интересная цепочка – Янукович – Курченко – Чапичадзе… Не думаем, что бес попутал Игоря Юзовича или профессиональный опыт подвел. Скорее всего это были банальные материальные денежные знаки в виде зеленых бумажках с цифрой и остальными 00 000. Думаем эти факты будут являться интереснейшей темой для проверки действий Чапичадзе И.Ю.

Следующей ступенькой Игоря Юзовича явилась контрабанда – совсем новое и интереснейшее поле служебно-профессиональной деятельности для такого крупного налогового следственного деятеля как Чапичадзе Игорь Юзович. И наш герой начинает осваивать эти широкие и мутные потоки, в которых иногда теряются и очень крупные суда Черноморского морского пароходства и более мелких флотилий. Включив мозги, следственный опыт и глубокое понимание схем, по которой можно «защемить» любого коммерсанта, наш Игорь Юзович начинает отрабатывать одного из ведущих контрабандистов Одессы. И в начале даже получается! По информации и наводке Чапичадзе в Одессе задержан, а впоследствии арестован один из ведущих контрабандистов региона Денис Аминев, младший партнер прокурора Генеральной прокуратуры Украины Сергея Сердюка. Весь контрабандный товар арестован. Победно протрубили фанфары, но почему – то Аминев довольно быстро вышел из СИЗО, а дело впоследствии утихло и увяло. Арестованные несколько десятков контейнеров с контрабандой пропали. Но это уже совсем другая история.

После ряда неудач и небольшого отдыха, совмещаемого с работой на благо страны, наш герой решил освоить и подмять под себя кусочек страхового бизнеса в г. Киеве. Пилотным проектом была выбрана страховая компания СК «Арсенал страхування». Следственным управлением ДФС, возглавляемым Чапичадзе И.Ю. в 2018 г. в ЕРДР вносится материал по налоговой проверке СК «Арсенал страхування». Начинается расследование по данному уголовному делу. Фабула – «уклонение от уплаты налогов страховой компанией». Расследование проводит группа следователей под руководством близкой дружеской связи Чапичадзе и одновременно являющимся его подчиненным – Антоном Замятиным. Вышеуказанный акт несколько ранее внесения в ЕРДР был отменен административным судом г. Киева одновременно с отменой налогового уведомления и решения. Обоснований для уголовного преследования нет. Но это не останавливает юношеский задор и максимализм Чапичадзе и подчиненных ему следователей. Как нам стало известно, все следственные действия были сведены только к активному производству обысков. Сначала что-то искали у совладельца страховой компании, далее провели обыск в офисе, который не принадлежал страховой, а где находились бухгалтера, обслуживающие много различных страховых компаний.

Разрешения на обыска берут с нарушениями. Сначала фискалы обратились в Шевченковский суд г. Киева с представлением о раскрытии всех банковских счетов, на что получили отказ в связи с отсутствием обоснований. Учитывая первый нежданчик, Чапичадзе договаривается со своей дружески – коррупционной связью – судьей Ленинского районного суда г. Харькова Бондаренко В.В. и последний санкционирует проведение обыска в г. Киеве невзирая на то, что это не его территориальная подсудность и не имея на это абсолютно никаких юридическо-правовых обоснований. (Следует отметить, что Высший Совет правосудия за данные неправомерные действия уволил судью Бондаренко В.В. из судебной системы Украины. Решение ВСП №137/0/15-19 от 16.06.2019 г.).

После этого подразделение ДФС провело в офисе СК «Арсенал страхування» маски шоу с последующим обыском, длившимся 34 часа. Все это время работники компании находились в «заложниках» в помещении предприятия. Беременную женщину, которой стало плохо увезла скорая помощь.

В результате обыска были изъяты документы СК «Арсенал страхування» и документы иных компаний, не имеющих отношения к данному уголовному делу. Результат? А нет никакого результата. Денег Игорь Юзович не получил, структуру под себя не подмял. Единственным результатом необдуманных и непрофессиональных действий Чапичадзе И.Ю. явился «налоговый майдан» в апреле 2019 г. с требованиями прекратить необоснованное уголовное преследование СК «Арсенал страхування» и уволить с занимаемых должностей Чапичадзе И.Ю. и Замятина Р.В., сфабриковавших это уголовное дело.

Но самый интересный период в жизни Игоря Юзовича Чапичадзе начался в мае – июне 2019 года. Едва оправившись от «налогового майдана» под стенами ГФС, нашего героя стала серьезно беспокоить Прокуратура Одесской области, желавшая предъявить Игорю Юзовичу подозрение по уголовному делу о его грязных делах с помощью компаниям «кошелька Януковича» – олигарха Курченко. В июне 2019 г. прокуратура пытается вручить Чапичадзе И.Ю. подозрение, однако руководство ГФС сообщает, что он не может прибыть в прокуратуру. Через пару недель прокуратуре все-таки удается вручить Чапичадзе подозрение по уголовному делу, ходатайство об отстранении от занимаемой должности и ходатайство об избрание меры пресечения. Игорь Юзович прекрасно понимая, что очень сильно запахло жареным уезжает в г. Харьков, где, пользуясь своими связями, ложится в больницу, а 23 июля машет рукой Харькову и Украине из окна самолета, улетающего в Грузию. 23 июля Национальная полиция объявляет Чапичадзе в государственный розыск. Бегает наш герой до декабря 2019 года, после чего возвращается в Украину, где Киевский районный суд г. Одессы берет его под стражу и отправляет в СИЗО.

Выйдя из СИЗО наш герой думал о дальнейшем продолжении служения на благо налоговой службы и своему собственному карману, однако его мечты разбились о приказ об отстранении с занимаемой должности. В настоящее время Игорь Юзович отдыхает.

А где-же верный оруженосец нашего героя – незабываемый Санчо-Панса, он же подполковник налоговой милиции Поярков Денис Витальевич? Денис Витальевич тоже отдыхает, на гражданке, хотя карьера последнего под крылом Игоря Юзовича в Харькове начиналась тоже неплохо. Многокомнатная квартира в элитном доме Харькова возле Саржиного яра, вторая элитная квартира на ул. Откара Яроша, два гаража, «Фольксваген – Туарег», затем «Мерседес – ML». Жена «трудоустроена» учредителем в агрофирме. Жизнь идет, копейка капает. В принципе неплохо для обычного оперуполномоченного налоговой милиции, даже для старшего. Удача стала покидать Пояркова в 2016 году. 06.02.16 года глубоко за полночь любитель огненной воды, костра и песен Санчо Панса на своем верном коне «Туареге» был остановлен на улице Откара Яроша за грубое нарушение правил дорожного движения сотрудниками патрульной полиции Харьковской области. Видя перед собой всего лишь лейтенантов патрульной службы полиции, Поярков вспомнил, что он все-таки старше по званию, стал буен, после чего начал гнусно материться и кидаться на полицейских. Результат был печален – на буяна одели наручники, препроводили в райотдел, где в отношении Пояркова было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 345 УК Украины. Не знаем и не можем утверждать, насколько полегчал и полинял Поярков, но 28.03.2016 года данное уголовное производство было прекращено.

Года за 4 до этого Поярков также попадал в скандал, который выходил на просторы прессы и интернета. Из хулиганских побуждений 12.08.12 года побил таксиста и повредил его автомашину «БМВ». Тоже было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 296 УК Украины, тоже передано в Прокуратуру. Дальше следы этого уголовного дела теряются в просторах кабинетов надзирающей инстанции.

После этих случаев, а также ряда более мелких эпизодов правонарушений в Управлении внутренней безопасности ГФС в Харьковской области Пояркова стали называть прозвищем «Ходячее ЧП». И во всех случаях своему верному оруженосцу вылезти из беды помогал его ведущий – Игорь Юзович Чапичадзе.

Последним аккордом дуэта «Чапичадзе – Поярков» стала банальная, но очень объемная по тоннажу и по стоимости кража урожая у одного из фермерских хозяйств Харьковской области. Два друга, пользуясь отсутствием хозяина фермерского хозяйства, скосили принадлежащий ему урожай и присвоили в свою пользу вырученные деньги. И поверьте, деньги немаленькие. И самое главное, что это были чужие деньги.

В 2020 году Поярков Денис Витальевич также был уволен из рядов налоговой службы Украины и сейчас оба друга печально бродят по Харькову в надежде на возможное восстановление.

Постскриптум (он же «вишенка на тортике»):

При возможном дальнейшем устройстве Чапичадзе И.Ю., а также его верного харьковского оруженосца Пояркова Д.В. рекомендуем будущим работодателям в ГФС, Бюро экономической безопасности Украины, иных госструктурах обратить внимание на копии паспортов, также оказавшихся на найденной флешке:

Удивляет одно – июнь – июль 2014 года – разгар войны Украины с Россией. Дебальцевские бои, бой за Донецкий аэропорт, бои за Саур – Могилу. Массовые гибели украинских граждан, воинов – солдат и офицеров, защищающих свою Родину. И как противоположная сторона медали – двое украинских офицеров Чапичадзе и Поярков получают гражданство страны – агрессора России. Здесь понимание «барыги в погонах» отходит на задний план, а на первый план выходят позиции статей Особенной части Уголовного кодекса Украины. Отметим, что по мнению большого круга сотрудников СБУ, в данный период войны, гражданство Российской Федерации гражданин Украины (постоянно не проживающий в Крыму) мог получить исключительно либо с разрешения либо с прямой подачи служб ФСБ России. Так что, стоит задуматься…

Более того, наш дуэт, который своими действиями дотягивает до полноценной ОПГ, еще и получил паспорта самопровозглашенной ДНР. Еще раз, в самый разгар конфликта с РФ, во время, когда украинских добровольцев убивают террористы, бывшие офицеры налоговой полиции Чапичадзе и Поярков получают паспортов РФ и ДНР. Вместе с паспортами, наша парочка получает и пропуска, позволяющие проезжать на неподконтрольную территорию. Зачем это может понадобиться нашим героям? Разве что для получения указаний от ФСБ и совершения диверсий на территории Украины. Странно лишь то, что и Чапичадзе, и Поярков не находятся на карандаше у правоохранительных органов.

Надеемся, что будет ответ компетентных органов Украины на следующий вопрос – каким образом Чапичадзе И.Ю. и Поярков Д.В., имевшие допуски нр.2 к гостайне, оперативно-розыскной деятельности, проведению негласных следственно – розыскных действий, являются гражданами именно того государства – агрессора, с которым Украина воюет с 2014 года…