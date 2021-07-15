Рада одобрила трехлетнюю бюджетную декларацию

Власти Украины впервые планируют бюджет на три года вперед. В Раде декларацию Кабмина поддержали.

Верховная Рада на заседании в четверг, 15 июля, 269 голосами одобрила Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Правительство утвердило бюджетную декларацию на три года еще 1 июня.

Основные показатели прогноза экономического и социального развития Украины на три года:

дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года;

госдолг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП;

рост зарплат составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции);

инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%;

курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн;

При этом Бюджетная декларация предусматривает введение налоговых изменений, которые предлагает так называемый «правительственный ресурсный законопроект» №5600, с 2022 года, за счет чего бюджет, как ожидается, будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.

Бюджетная декларация также содержит оценку фискальных рисков, среди которых – дальнейшее распространение COVID-19, значительное снижение транзита газа из РФ, усиление гибридных угроз со стороны РФ, рост безработицы, низкий урожай зерновых культур, высокая доля расходов по госдолгу в 2022-2024 годах и другие.

Тэги: Верховная Рада, Кабмин, бюджетная декларация