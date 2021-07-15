ВР приняла закон о развитии IT-сферы
Парламент принял закон о введении среды Дия Сити, что должно стимулировать развитие индустрии в стране. Однако IT-шники выступили против и в знак протеста разбили под стенами Рады десяток ноутбуков.
Народные депутата в четверг, 15 июля, приняли во втором чтении и в целом законопроект о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. «За» проголосовали 262 нардепа.
Законопроект № 4303 предлагает создание Дия Сити – среды, которая будет стимулировать развитие отрасли передовых технологий с высокой добавленной стоимостью и формирование экономики знаний.
Основная цель законопроекта – формирование в Украине передовой цифровой экономики в течение ближайших лет и рост доли высокотехнологичных продуктов и услуг в общем ВВП до 10%.
Документ предусматривает введение ряда мер по стимулированию развития цифровой экономики, в частности:
- специальный режим налогообложения резидентов Дия Сити в соответствии с налоговым законодательством;
- специальный режим налогообложения вознаграждения, уплачиваемого резидентами лицам, чей труд они используют, в соответствии с налоговым законодательством;
- возможность избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами Дия Сити и их работниками;
- регулирование договоров о неразглашении, что обеспечивает баланс интересов талантливых специалистов и резидентов, которые инвестируют в накопление знаний и опыта;
- элементы системы английского права, которые обеспечивают гибкие инструменты привлечения финансирования резидентами Дия Сити;
- необходимость предварительного согласования уголовно-процессуальных действий в отношении резидентов и их руководства с прокурором не ниже уровня прокурора области;
- возможность возложить функции директора на другое юридическое лицо, что позволит иностранным инвесторам нанимать профессиональные управленческие компании и возложить на них повышенную ответственность.
Принятие закона сопровождалось протестами полусотни IT-шников под стенами парламента, которые в знак протеста разбили десяток ноутбуков, сообщает НВ.
Так, представители общественной организации Гильдия IT Специалистов считают, что закон приведет к стагнации и оттоку из страны высококвалифицированных кадров.
Президент Гильдии Егор Чумаков назвал норму о не конкуренции, которую содержит закон, «крепостным правом» для программистов.
«Есть целый пласт IT-специалистов, которые радикально настроены. Которые ни при каких обстоятельствах не примут (законопроект – ред.). Есть те, которые если сделают условия лучше – готовы с чем-то смириться», – заявил президент Гильдии.
Также участники акции выступали против нормы о гиг-работниках, поскольку считают, что в таком статусе их трудовые права не будут защищены.
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