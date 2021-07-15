ВР провалила два «экологических» закона

Законопроект о территории Изумрудной сети отправили на доработку, а об уменьшении выбросов – не хватило голосов.

Верховная Рада на внеочередном заседании провалила голосование за два законопроекта по вопросам экологии.

Так, за законопроект №4167 о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающем в результате промышленной деятельности проголосовали только 193 нардепа.

Законопроектом предлагалось, в частности, объединить природоохранные разрешения (разрешения на эксплуатацию промышленных установок) в одно – интегрированное, ввести наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), создать реестр промышленных предприятий, которые должны получать такое разрешение и т.д.

Также Рада отправили на доработку законопроект №4461 о территории Изумрудной сети, согласно которой охрана природы в Украине будет строиться на европейском уровне.

Создание новой Изумрудной территории будет происходить в два этапа.

На первом этапе ученые проводят исследования и делают вывод, что определенная территория важна для сохранения вида. После оформления документов и обсуждения на международном уровне, Министерство защиты окружающей среды их одобряет и отправляет в Бернскую конвенцию, которая принимает решение о создании территорий Изумрудной сети. Объявление территории Изумрудной не обеспечит ее охраны.

На втором этапе запланирована разработка плана управления территории Изумрудной сети.

Землевладельцы и землепользователи не будут привлекаться к процессу объявления территорий изумрудными, однако будут привлекаться на втором этапе к разработке плана управления территорией Изумрудной сети.

План управления не может разрабатываться без собственников или пользователей земельных участков.

Изумрудная сеть − это сеть природоохранных территорий европейского значения, которая создается во исполнение положений Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.

Украина ратифицировала эту конвенцию в 1996 году, взяв на себя обязательство создать Изумрудную сеть.

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