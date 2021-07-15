Известно решение КСУ по закону о госязыке

Конституционный суд признал, что владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина страны.

Конституционный суд в четверг, 15 июля, опубликовал текст своего решения, которым признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

«Владеть украинским языком как языком своего гражданства – обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения», – говорится в документе.

Отмечается, что порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам.

«Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык – непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности», – говорится в тексте решения.

Как уточняется, нормы закона никоим образом не дискриминирует русскоязычных граждан и не ограничивают перечень языков коренных народов и нацменьшинств, о чем заявляли народные депутаты, которые подали представление о конституционности закона в КС.

«Конституционный суд установил, что оспариваемый закон не содержит предписаний, которые могут ограничивать свободное развитие, использование и защиту языков, имеющих юридический статус языков национальных меньшинств (включая русский), а также тех предписаний, которые препятствовали бы государству способствовать развитию самобытности, в частности языковой, коренных народов и национальных меньшинств Украины», – сказано в сообщении.

КСУ констатировал, что законодательное урегулирование, целью которого является утверждение украинского языка как государственного, защищает также и демократический строй нашего государства, а подобранные законодателем средства в рамках примененного в законе дифференцированного подхода является соразмерным легитимной цели, которая преследовалась в оспариваемом законе.

«Суд считает, что оспариваемый закон является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины, которая продолжалась не одно столетие во время пребывания Украины в составе сначала царской России, а затем СССР, и является надлежащей юридической основой для внедрения институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование украинского языка как государственного с возможностью применять государством меры поддерживающего действия (affirmative action) в пользу украинского языка, не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины», – сказано в документе.

Также суд не обнаружил нарушения права законодательной инициативы народных депутатов во время рассмотрения оспариваемого закона на пленарных заседаниях Верховной Рады и его принятия.

Решение Конституционного Суда обжалованию не подлежит.

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