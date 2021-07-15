НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:00 16 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцам отменили ограничения на въезд в ЕС

Украину внесли в список стран, из которых можно беспрепятственно въезжать на территорию ЕС в период пандемии.

Евросоюз внес Украину в список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает пресс-службу Совета Европы.

«После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.

На сегодняшний день в список стран входят 23 страны. В частности:

  • Албания,
  • Армения,
  • Австралия,
  • Азербайджан,
  • Босния и Герцеговина,
  • Бруней-Даруссалам,
  • Канада,
  • Израиль,
  • Япония,
  • Иордания,
  • Ливан,
  • Черногория,
  • Новая Зеландия,
  • Катар,
  • Молдова,
  • Северная Македония,
  • Саудовская Аравия,
  • Сербия,
  • Сингапур,
  • Южная Корея,
  • Украина,
  • Соединенные Штаты,
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Список этих стран пересматривается каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Источник:
Тэги: ес, пандемия, covid-19, граница с украиной
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Пандемия усугубила ситуацию с голодом в мире

Показатель количества людей на планете, которые не имеют постоянного доступа к полноценному питанию, резко подскочил в 2020 году.

У ЕС достаточно доз СOVID-вакцин для 70% взрослого населения

Евросоюз поставил странам-членам достаточно доз препарата для иммунизации большинства взрослого населения до конца месяца.

В ЕС не пускают привитых вакциной Covishield

Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com